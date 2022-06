10/10

Le cose però sono destinate a cambiare con l'entrata in vigore dell’assegno unico universale, che consiste in un contributo economico da parte dello Stato per tutte le famiglie con figli a carico al di sotto dei 21 anni, o per un'età maggiore se si tratta di situazioni con disabilità accertata. Il prossimo anno le detrazioni fiscali viste finora scompariranno, anche se sarà sempre possibile presentare alcune tipologie di spese effettuate per i figli