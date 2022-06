Libretti postali dormienti, per alcuni scatta estinzione dal 21 giugno

I titolari dei libretti risultati non movimentati da più di 10 anni alla data del 30 novembre 2021, hanno tempo fino a domani per attivarsi ed evitarne l’estinzione, che comporta il trasferimento delle somme al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006. È comunque possibile rientrarne in possesso anche in un secondo momento. La procedura si ripeterà per quelli dichiarati dormienti alla data del 31 marzo 2022: in questo caso il termine è il 20 ottobre