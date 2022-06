2/10 ©IPA/Fotogramma

La ragione è semplice: inizialmente fissata per fine 2021, la scadenza del bonus è stata riprogrammata prima per il 31 marzo 2022 e poi per fine giugno, a causa della diffusione dell’epidemia di Covid. Con la fine dello stato di emergenza a fine marzo però cessa anche la possibilità di una ulteriore proroga

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia