Bce verso nuovo scudo anti-spread. Borse europee chiudono in rialzo

Bene anche le altre Borse europee in chiusura: Parigi ha guadagnato l'1,35%, Londra l'1,16% , Francoforte l'1,39% e Madrid l'1,37%. La reazione positiva dei mercati è arrivata dopo il vertice delle 11 di oggi, in cui la Bce ha discusso le attuali condizioni e ha vagliato una linea comune sulle misure da adottare nel caso in cui indicatori come gli spread delle obbligazioni raggiungessero la soglia di guardia.

Knot: "State tranquilli"

"Oggi abbiamo deciso di attivare la flessibilità nell'attività di reinvestimento e abbiamo chiesto ai nostri comitati di lavorare in maniera accelerata sul concepimento di nuovi strumenti per contrastare la frammentazione nel caso in cui il reinvestimento non bastasse. Per cui nel caso in cui il reinvestimento non bastasse state tranquilli, siamo pronti", ha detto Klaas Knot, componente del consiglio direttivo della Bce e presidente della Nederlandsche Bank. La prima linea di difesa della Bce contro i rischi di frammentazione finanziaria evidenziati dagli spread sono i reinvestimenti del programma pandemico Pepp, ha poi precisato.