Il turismo in Italia è in ripresa. Spiagge più gettonate per l’estate

Bocca parla anche del tema della cronica mancanza di lavoratori: “È un controsenso che noi abbiamo un Paese che ha il 10% di tasso di disoccupazione e non si trova personale da nessuna parte. C'è qualcosa che non funziona, non è solamente il reddito di cittadinanza, ma bisogna trovare una soluzione al più presto”. Nel settore, aggiunge, non c'è un problema di stipendi bassi, ma di costo per l’azienda: "Per dare 1.000 euro netti a un lavoratore il costo per l'azienda è di 30mila. Non è possibile"