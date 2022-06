9/10 ©IPA/Fotogramma

Inoltre dal 12 giugno è partita la Trenitalia Summer Experience. Per tutta l'estate 2022, saranno oltre 240 le Frecce che circoleranno ogni giorno, con più fermate dedicate al turismo estivo, per garantire collegamenti sempre più capillari. Maggiori collegamenti anche per i 124 Intercity Giorno e Notte sul territorio nazionale. Aumentano, inoltre, durante i mesi estivi, i collegamenti e le fermate per i 6.800 treni regionali, con la conferma dei collegamenti Line per raggiungere in treno le migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave)