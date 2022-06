12/14 ©Ansa

PRECARIETÀ – Gli ultimi dati Istat parlando di 3 milioni e 166mila contratti a termine al momento in vigore in Italia. Per risolvere il problema della precarietà e puntare alla stabilizzazione dei lavoratori – in attesa che riparta il tavolo di confronto avviato lo scorso gennaio tra parti sociali e Ministero - la Cgil propone un unico contratto di inserimento al lavoro fondato sulla formazione, che sia stabile. La Cisl avverte: non demonizzare la flessibilità contrattualizzata