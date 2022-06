Bonus alberghi, domande al via dal 13 giugno: cosa sapere

Le richieste per accedere al credito d’imposta del 65% dovevano aprirsi domani 9 giugno, ma il ministero del Turismo ha modificato i termini: sarà possibile inviarle sulla piattaforma dedicata dalle 12 del 13 giugno alle 12 del 16 giugno 2022. L’agevolazione è riconosciuta alle strutture, fino a un massimo di 200mila euro, per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica ed edilizia