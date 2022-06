1/8 ©Ansa

Un “uragano economico” sta per abbattersi sull’economia globale. L’avvertimento è stato lanciato a inizio giugno da Jamie Dimon che ha citato tra le cause la Fed e la guerra in Ucraina. L'amministratore delegato di JP Morgan ha poi spiegato che, per prepararsi, la banca sta adottato un approccio "molto conservativo sul suo bilancio"

