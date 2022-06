Fisco, Cgia: il 7 giugno per gli italiani è il "tax freedom day"

10/10 ©IPA/Fotogramma

Nel 2022, dice la Cgia di Mestre, secondo il ministero dell'Economia lo Stato dovrebbe incassare quasi 40 miliardi d’imposte e contributi in più rispetto al 2021: sia per il miglioramento in corso delle principali variabili economiche che si riflette sull'andamento del gettito, sia per il forte aumento dell’inflazione. “In un momento in cui le famiglie stanno subendo dei rincari spaventosi che rischiano di far crollare i consumi interni, sarebbe auspicabile che il governo restituisse parte di questo extra gettito con meccanismi di fiscal drag”, dice l’associazione