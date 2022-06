3/10 ©Ansa

Il credito può essere utilizzato in tre quote annuali, tutte di pari importo. C’è però un limite che la legge pone all’importo erogabile alle imprese, pari al dieci per mille dei ricavi 2021. I finanziamenti complessivi per la misura sono fissati a 13,2 milioni di euro per il 2022

Incentivi auto, fondi quasi esauriti ma vendite basse rispetto al 2021