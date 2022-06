Incentivi auto, fondi quasi esauriti ma vendite basse rispetto al 2021

A sette giorni dal lancio del portale per i concessionari, sono rimasti solo 34 dei 170 milioni stanziati per agevolare l’acquisto di auto a basse emissioni. Meno utilizzati quelli per le vetture elettriche, di cui è stato usato solo il 14% su 220 milioni. Le associazioni di categoria: "Non basta, livelli vendite bassissimi". Nei primi cinque mesi del 2022 gli acquisti sono calati del 24,26% rispetto allo scorso anno