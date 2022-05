8/13 ©IPA/Fotogramma

Nel calcolo rientrano anche i lavori effettuati in diversi periodi d’imposta diversi e anche quelli in edilizia libera che, eventualmente, si vanno a sommare a quelli non in edilizia libera. Per i lavori svolti su parti comuni di un edificio il Fisco precisa che “va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino”