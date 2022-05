10/10 ©IPA/Fotogramma

Le banche e gli intermediari potranno compensare il credito oppure cederlo in tutto o in parte. Fino a due volte all'interno del sistema bancario o di intermediazione finanziaria, per una volta in favore di privati considerati professionali dal Testo unico della Finanza, che non avranno facoltà di cederlo ulteriormente