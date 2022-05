2/10 ©IPA/Fotogramma

Il contributo consiste nel riconoscimento, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro, a favore delle imprese che, come si legge nelle istruzioni, "svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020 è individuata dal codice Ateco 2007: 56.29.10 (“Mense”) o 56.29.20 (“Catering continuativo su base contrattuale”)"

