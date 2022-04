5/11 ©Ansa

GREEN NEW DEAL - Il governo dovrà proseguire nell'attuazione del Green New Deal, conformemente agli impegni dell'Unione europea. Dovrà individuare “un piano industriale impiantistico del Paese”, con iniziative, anche di carattere normativo, “finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l'economia circolare”, semplificando la burocrazia per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e garantendo gli obiettivi di decarbonizzazione

