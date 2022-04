Pnrr, l'Ue versa la prima rata da 21 miliardi all'Italia

L'annuncio arriva in un tweet della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Buone notizie per l'Italia: al via il primo pagamento dal Next Generation Eu per 21 miliardi di euro". Gentiloni: lavoriamo insieme ascolta articolo Condividi

La prima rata del Pnrr arriva in Italia. Si tratta di 21 miliardi per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano del governo Draghi. L'annuncio arriva in un tweet della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Buone notizie per l'Italia: al via il primo pagamento dal Next Generation Eu per 21 miliardi di euro", scrive von der Leyen, aggiungendo poi: "Complimenti all'Italia. Next Generation Eu è l'opportunità di una generazione".

Gentiloni: ok primo pagamento a Italia, lavoriamo insieme approfondimento Carfagna a Sky TG24: "Con il Pnrr supereremo la frattura Nord-Sud" Sempre su Twitter è arrivata la reazione del commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni: "Deciso stamattina il primo pagamento europeo per il Pnrr italiano, 21 miliardi grazie al raggiungimento degli obiettivi concordati per fine 2021. La Commissione è al lavoro con autorità italiane per continuare l'attuazione del Next Generation Eu".

Colao: Pnrr per rafforzare le competenze approfondimento Delega fiscale e catasto, Draghi incontra Salvini e Tajani Sul Pnrr era intervenuto anche il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao: "Tutti i ministri vogliono usare il Pnrr per rafforzare le competenze. Il ministero dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale ha circa mezzo miliardo che abbiamo diviso in tre iniziative che sono complementari e non devono essere viste come una più importante dell'altra. La prima di questa - spiega il ministro - è il servizio civile digitale".