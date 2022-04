Bonus casa, le possibili modifiche alla cessione del credito

10/10 ©Ansa

La testata riferisce che anche Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, concorda sulla necessità di rivedere le norme sulle cessioni. "Chiediamo al Governo di valutare la possibilità che la cessione dei crediti sia ammessa in tutti i passaggi, anche per soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni, e non solo al termine e di prevedere il frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata per importo e annualità"