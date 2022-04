7/10 ©IPA/Fotogramma

Il ministero, poi, specifica che è necessario verificare il rispetto dei nuovi costi massimi specifici per tipologia di intervento per gli interventi di ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute, ovvero che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono a dette opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del decreto Mise del 6 agosto 2020 “requisiti tecnici”