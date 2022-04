12/15 ©Ansa

Tra le riforme approvate, anche misure per superare le disuguaglianze e tutelare le fragilità (come l’istituzione del Fondo per l’imprenditoria femminile e l’approvazione della Legge quadro sulla disabilità), per intervenire sul mercato del lavoro (Programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori e Piano nazionale Nuove Competenze) e per il sistema sanitario (Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l’emergenza pandemica, con l’incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva)