Franco: forti rischi per crescita, pronti a fare di più

Il ministro del Tesoro assicura che il governo è pronto a intervenire per sostenere l'economia italiana. Non escluso il ricorso a nuovo debito ma prima bisogna attendere l'evoluzione della guerra in Ucraina e cosa accadrà ai costi dell'energia. Due circostanze che creano estrema incertezza

''Viviamo in un quadro molto incerto con forti rischi. La politica di bilancio deve adattarsi all'evolvere delle circostanze''. Per Daniele Franco la guerra in Ucraina e la corsa dei prezzi dell’energia (che alimenta l’inflazione) rendono la situazione estremamente complessa. Il ministro del Tesoro, in audizione in Parlamento sul Documento di Economia e Finanza, conferma che in tempi brevi ci sarà un nuovo decreto per contenere il costo di luce, gas e carburanti, ma anche per sostenere le imprese, adeguare i rincari delle materie prime per le opere pubbliche e assistere i profughi ucraini. Dopo, dice Franco, “vedremo se il caso di fare di più. C’è la massima determinazione – aggiunge – ad agire con tempestività”.

Nuovo debito può attendere

Resta alta però l’attenzione alla spesa per non compromettere la crescita futura. Il ministro non esclude che si possa ricorrere a nuovo debito (attraverso la procedura dello scostamento di bilancio) ma bisogna prima capire come evolverà il conflitto e il costo dell’energia. Una frenata rispetto alle richieste dei sindacati, che chiedono di reperire nuove risorse (in pratica soldi in prestito dai mercati). Quest’ultima è una mossa giudicata rischiosa da Confindustria, che comunque ritiene insufficiente la risposta del governo alla crisi.

Decisioni a livello europeo

Franco, intanto, spiega che per ora si va avanti coi soldi in cassa, dieci miliardi e mezzo, che contribuiranno a portare quest’anno la crescita al 3,1 per cento. Stima che scenderebbe allo 0,6 se venisse a mancare il gas russo da cui dipendiamo. Uno scenario, sottolinea il ministro, che spinge a emanciparci da Mosca con rapidità e a trovare soluzioni a livello europeo. Sul tavolo di Bruxelles c’è un possibile piano per la crisi causata dal conflitto sulla falsa riga di quanto fatto con la pandemia, politiche comuni per contenere i prezzi dell’energia e regole di bilancio meno rigide.