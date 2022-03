8/10 ©Ansa

Nel decreto ci sono aiuti in favore delle imprese per l'acquisto di energia, con misure per le aziende energivore e gasivore, la rateizzazione delle bollette, la cedibilità di crediti d'imposta, buoni benzina fino a 200 euro non tassati per i lavoratori che usano mezzi propri per arrivare sul luogo di lavoro