Tra le novità del decreto contro il caro energia, pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta ufficiale, oltre al taglio dell’accisa per i carburanti, c’è anche l’introduzione di “buoni carburante” fino a 200 euro per i dipendenti di aziende private. Si tratta in sostanza di voucher aziendali per l’acquisto di carburante

GUARDA IL VIDEO: Bonus benzina: a chi spettano i 200 euro di sconto