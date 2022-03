Bonus benzina: a quanto corrisponde, a chi spetta e come si ottiene

2/8 ©Ansa

Come si legge sul sito del Governo, si tratta di un buono benzina ceduto "a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore" che per il 2022 non concorre alla formazione del reddito

