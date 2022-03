4/10 ©Getty

Il testo degli emendamenti specifica che i buoni non sarebbero concessi per qualsiasi prodotto, ma "esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi A o B sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020"

Bonus benzina: a quanto corrisponde, a chi spetta e come si ottiene