7/10 ©Ansa

Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta è "6960". Il codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella "sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui l'esercente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"