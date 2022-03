1/10 ©Ansa

Anche per il mese di aprile 2022 le pensioni verranno pagate in anticipo per chi le ritira negli uffici di Poste italiane. Si tratta di una misura adottata negli ultimi due anni per contenere gli effetti della pandemia evitando assembramenti negli uffici postali. Potrebbe trattarsi dell’ultimo mese in cui questo avverrà. Ecco cosa c’è da sapere

