9/10 Ansa/Ipa

Tra le avvertenze dell’Inps viene chiarito che il simulatore fornisce informazioni sulle pensioni maturate dal 2019, non calcola gli importi pensionistici e pertanto non verifica i requisiti pensionistici collegati a tale importi, i risultati forniti in modo anonimo non hanno valore certificativo e infine non tiene conto dell'eventuale titolarità di pensioni