8/12 ©Ansa

A cambiare nel 2022 non è solo l’assegno ma anche i metodi per poter andare in pensione: dopo tre anni finisce infatti Quota 100, che viene sostituita da Quota 102. I requisiti per l’anticipo prevedono adesso 64 anni di età e 38 di contributi. Le prime finestre si apriranno a maggio per i dipendenti privati e ad agosto per quelli pubblici