Rischio default Russia, Mosca: "Effettuato pagamento cedole"

Il ministero delle Finanze russo ha dichiarato di aver emesso l'ordine di pagamento dei 117 milioni di dollari dovuti agli obbligazionisti dei due eurobond, in scadenza ieri, da effettuare obbligatoriamente in dollari. Ma ha anche riconosciuto che quei soldi "potrebbero non raggiungere gli obbligazionisti", specificando che commenterà separatamente in seguito se il versamento è stato accreditato alla Citibank di Londra. Il ministro Anton Siluanov ha anche detto che Mosca fornirà un obbligo di saldare in rubli il pagamento del debito estero in caso di mancata liquidazione in valuta estera