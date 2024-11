Obbligo assicurazione monopattino elettrico, le alternative e i costi

Introduzione

Le nuove norme del codice della strada sono state approvate in via definitiva: oltre alla pesante stretta per chi guida con il telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada, è prevista anche una serie di novità sui monopattini elettrici: viene infatti introdotto l’obbligo di targa, casco e assicurazione. Affinché la riforma diventi operativa, sarà però necessario attendere i tempi tecnici dei regolamenti attuativi. Il ddl impone inoltre il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Le nuove norme hanno sollevato la domanda su quali siano le opzioni attualmente sul mercato e i costi che è necessario sostenere per poter assicurare il proprio monopattino.