Patente, come sapere quanti punti hai e come recuperare quelli persi

Introduzione

Ogni patente parte con 20 punti, che si andranno a modificare in base alla condotta in auto. Ci sono vari modi per recuperare i punti persi dal guidatore. Se si commettono infrazioni al codice stradale di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione è prevista la decurtazione di un certo numero di punti