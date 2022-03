Ucraina, Bundestag saluta con ovazione Zelensky in videoconferenza

Mondo

Il presidente ucraino Zelensky ha detto che è possibile trovare una soluzione comune con Mosca sui territori separatisti nel Sud del Paese. Sulla Nato: 'Ho raffreddato la questione dopo aver capito che non è disposta ad accettare l'Ucraina'. Quali potrebbero essere le soluzioni per la fine del conflitto: il punto

Si aprono spiragli per poter raggiungere un compromesso e mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Finora i colloqui di pace tra le delegazioni dei due Paesi non hanno portato risultati concreti. Tuttavia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (in foto), in un’intervista alla Abc - pur parlando del rischio che il conflitto diventi una "guerra mondiale" - ha messo sul tavolo alcune questioni che fanno riflettere su come e perché potrebbe finire lo scontro