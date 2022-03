Ucraina, Zelensky: Russia potrebbe aver avviato terza guerra mondiale

Mondo

Mentre i russi continuano a mostrarsi in completi formali, da quando è iniziato il conflitto il presidente ucraino e i negoziatori di Kiev hanno adottato uno stile più informale, che richiama i tipici colori dell'esercito. La scelta non è casuale

Questa foto è stata scattata all'Eliseo il 9 dicembre 2019, alcuni mesi dopo l'elezione di Volodymyr Zelensky alla presidenza dell'Ucraina. Anche allora, come oggi, si parlava di Ucraina, ma con toni molto più ottimisti: a seguito di quell'incontro, Mosca e Kiev erano riuscite a trovare un accordo su alcuni aspetti, compreso un cessate il fuoco . Oggi le due parti sono in guerra e Zelensky fatica a fissare un incontro col suo omologo

La scelta non è ovviamente casuale. Zelensky è un ex attore e sa quanto siano potenti alcune immagini. Il suo cambio d'abito e il fatto che a volte appaia con la barba non perfettamente curata servono a mostrare la vicinanza al suo popolo in un momento in cui alcuni suoi connazionali vivono nelle stazioni delle metro, migliaia sono al fronte e moltissimi altri cercano di salvarsi fuggendo dal Paese