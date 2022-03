McDonald's in Russia diventa Zio Vanya: registrato il marchio

Dovrebbe chiamarsi Zio Vanya, come il titolo di uno dei drammi più famosi di Anton Checov. Prezzi ridotti e materie prime "russe al 100%”, per ovviare alle sanzioni imposte dall’Occidente. Si tratterebbe dell’alternativa locale a McDonald’s che, in seguito all’invasione dell’Ucraina, ha chiuso i suoi mille ristoranti nel Paese (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - lo Speciale - Il racconto degli inviati di Sky TG24).