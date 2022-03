14/14 ©Ansa

RISCALDAMENTO E TERMOSIFONI – Non superare i 19-20°C di riscaldamento consente, a seconda delle caratteristiche dell’impianto, di tagliare dal 5 al 10% di consumo, per un risparmio di 150-300 euro all’anno. Gli impianti riscaldanti andrebbero poi chiusi quando non ci si trova in casa. Chiudere tende, tapparelle e isolare finestre vecchie sono altre pratiche da tenere in considerazione. Davanti ai termosifoni accesi non andrebbe poi tenuto alcun oggetto: il calore potrebbe non trasmettersi correttamente. Ricordarsi anche di sfiatare l’aria interna ai caloriferi