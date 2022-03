6/10 ©Ansa

Le app di questo tipo chiedono generalmente di attivare la geolocalizzazione e mostrano i prezzi in tempo reale. In alcuni casi, i problemi sorgono perché l'aggiornamento si basa anche sul contributo degli utenti e non tutti provvedono a segnalare eventuali cambiamenti, così come avviene in altri casi per la segnalazione degli autovelox