1/10 ©LaPresse

Questa settimana Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per l’acquisto dei crediti d'imposta che, come si legge sul sito, era stata sospesa “per adeguare le procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche, in funzione del susseguirsi di molteplici interventi legislativi in materia”

GUARDA IL VIDEO: Superbonus, Conte: non si può mettere in discussione