1/10 ©Ansa

Parte il 15 marzo per i primi 3-3,5 milioni di famiglie italiane l’Assegno unico universale, che andrà a sostituire tutte le altre prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative

GUARDA IL VIDEO: Assegno Unico universale, ecco gli importi per i figli