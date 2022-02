Mr Beast, chi è lo youtuber più pagato al mondo

Mr Beast è lo youtuber più pagato al mondo. Almeno secondo la classifica annuale di Forbes . Il suo vero nome è Jimmy Donaldson: ha 23 anni e ha costruito una fortuna grazie ai suoi video di stunt e acrobazie. Nel 2021 le sue produzioni hanno generato più di 10 miliardi di visualizzazioni per un guadagno pari a 54 milioni di dollari, più di qualsiasi Ceo di aziende numero uno al mondo, come McDonald's. Mr Beast ha così spodestato Ryan Kaji, content creator di 10 anni che con le sue recensioni di giocattoli, nei due anni precedenti, ha dominato la lista degli youtuber più pagati.

Chi è Mr Beast

Nato nel Kansas il 7 maggio 1998, Jimmy Donaldson, alias Mr Beast, ha iniziato la carriera da youtuber nel 2012 all'età di 13 anni. Il suo canale si chiamava, allora, "MrBeast6000" e i suoi primi video rimasero inizialmente poco conosciuti con una media di mille visualizzazioni ciascuno. Nel gennaio 2017, invece, il video "I Count To 100.000" in pochi giorni raggiunse decine di milioni di visualizzazioni. I suoi video si incentrano sull'intrattenimento di vario genere con competizioni fuori dal comune oppure mostrando ai fan come spendere soldi nelle maniere più assurde. Il 25 settembre 2021, il suo canale "MrBeast" ha raggiunto i 70 milioni di iscritti con più di 12,5 miliardi di visualizzazioni totali. Attualmente i suoi fan su YouTube sono più di 90 milioni. Oltre a guadagnare con visualizzazioni e pubblicità, Donaldson ha anche dato vita ad alcune iniziative imprenditoriali. Recentemente ha annunciato anche MrBeast Burger, un'app che consente agli utenti di ordinare cibo a marchio MrBeast in oltre 600 ristoranti negli Stati Uniti, e ha creato un proprio marchio di dolciumi.