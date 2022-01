Youtube si avvicina agli Nft: esploreremo web 3.0 e criptovalute

Lo scrive l'amministratrice delegata, Susan Wojcicki, in una lettera in cui informa sulle priorità per il 2022 della società controllata dalla holding di Google, Alphabet

Youtube considererà le innovazioni del web 3.0 e dei non fungible token - Nft o, in italiano, collezionabili digitali (ecco cosa sono) - per il futuro della piattaforma e facilitare così il business dei creatori di contenuti, aprendo di fatto al mondo delle criptovalute. Lo scrive l'amministratrice delegata della società, Susan Wojcicki, in una lettera in cui informa sulle priorità per il 2022 della soceità.

La lettera di Wojcicki

"L'espansione dell'ecosistema di YouTube è sempre una nostra priorità, per aiutare i creator a sfruttare al massimo le tecnologie emergenti, tra cui ad esempio gli Nft, mentre continuiamo a rafforzare e migliorare le esperienze di creator e fan su YouTube", ha scritto Wojcicki. Youtube è controllata dalla holding di Google, Alphabet, che ha comprato la società nel 2006 per 1,65 miliardi di dollari.