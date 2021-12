YouTube, video più popolari del 2021: da Italia-Inghilterra a “Malibù"

I gol e gli highligts di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020, trasmessa da Sky Sport conclusasi col trionfo degli azzurri è il video più visto (tra i non musicali) in Italia su YouTube nel 2021. Tra i video musicali, invece, il più cliccato del 2021 è stato "Malibù", il tormentone della scorsa estate di Sangiovanni. La classifica completa dei 10 video più popolari tra i non musicali e i musicali è stata pubblicata da Google Blog Italia .

Dal trionfo a Euro 2020 a Italia's Got Talent

leggi anche

YouTube nasconderà i "non mi piace" per creare ambiente più inclusivo

Non solo le azioni salienti del successo europeo della squadra di Mancini, tra i video non musicali più gettonati c'è altro sport: la leggendaria staffetta 4x100 uomini dell'atletica leggera, il 3-2 della Juventus all'Inter nello scorso campionato, decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. Sul podio oltre all'impresa di Londra della Nazionale di calcio, la romantica proposta di matrimonio della coppia dei Me contro Te, Sofi &Lui, fino all'after show di Lol: chi ride è fuori, dove partecipano Frank Matano, Lillo, Fedez e Mara Maionchi. Spazio anche per la rilettura sui vaccini anti-Covid di CARTONI MORTI e per la gag di Max Angioni a Italia's Got Talent dal titolo "Il primo miracolo di Gesù è l'open bar".

La classifica dei video (non musicali) più popolari su YouTube nel 2021