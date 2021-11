YouTube nasconderà i "non mi piace" per creare ambiente più inclusivo

La decisione è presa e ha uno scopo ben preciso. La piattaforma di streaming video YouTube rimuoverà il contatore che segnala a quante persone non piace un video per evitare che quel numero di commenti negativi possa diventare un pretesto per molestie ed attacchi ormai sempre più frequenti sul web.

Lo scopo è quello di evitare le offese

Secondo i vertici di YouTube evidenziare il numero delle persone che non apprezzavano un determinato video era un modo implicito per autorizzare quelle stesse le persone a riempire di insulti gli youtuber nei commenti. In un post ufficiale, l’azienda americana ha spiegato che “evitare di mostrare il numero di dislike diminuisce in maniera considerevole anche la quantità di atteggiamenti molesti e di attacchi”.