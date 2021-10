Ed Sheeran, le canzoni del nuovo album su Youtube Shorts

È tra le uscite più attese di questa settimana che terminerà con la spaventosa serata di Halloween. Ma Ed Sheeran di spaventoso non porterà proprio nulla, visto che il prossimo venerdì 29 ottobre , arriverà finalmente in tutti gli store di dischi fisici e online, il suo nuovo progetto in studio dal titolo “=” (“Equals”) . Ancora quattro giorni di attesa che il cantautore di Halifax è riuscito ad ingannare, regalando ai fan una preview delle 14 canzoni che formano la tracklist ufficiale del progetto in arrivo, tra cui le già conosciute “Bad Habits”, “Shivers” e “Visiting Hours”. L’anteprima dei brani è disponibile alla funzionalità YouTube Shorts della celebre piattaforma di contenuti video.

Ed Sheeran, la preview dei nuovi brani su YouTube Shorts

Per presentare in anteprima i brani di “=” (“Equals”), Ed Sheeran ha scelto di affidarsi alle nuove funzionalità di YouTube Shorts. Molto similmente a quanto accade per TikTok e IG Reels, gli utenti (in questo caso i fan del cantante) avranno la possibilità di ascoltare una breve clip di massimo 15 secondi dedicata alle nuove canzoni, alla release ufficiale il prossimo venerdì. Nelle clip, Ed Sheeran si mostra in divertenti attimi della vita quotidiana, in quel viaggio durato quattro anni di lavoro, che alla fine ha portato alla luce il suo nuovo progetto in studio. Momenti personali, accompagnati dal sottofondo musicale di “=” (“Equals”): dal bagno nel ghiaccio con sottofondo la bellissima “Shivers” a quando suona l’ukulele nella tenda di "Sandman", fino al semplice canticchiare durante il tragitto in macchina, sulle note di “Leave Your Life”. Il cantautore ha regalato così uno spaccato breve, intimo e autenticamente reale su ciò che ogni canzone di “=” significa per lui.