La legge di Bilancio ha confermato l’agevolazione per migliorare l’aspetto esterno del palazzo anche per l’anno in corso, ma per le spese sostenute quest’anno l’aliquota agevolata scende al 60%. C’è comunque la possibilità di usufruire della detrazione del 2021, ancora maggiorata. Ecco a chi spetta e come ottenerla