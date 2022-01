2/10 ©IPA/Fotogramma

L’agevolazione è pari a 0,23 centesimi per ciascun litro di birra artigianale prodotta e presa in carico nel registro annuale di magazzino nel 2020 o nel registro della birra condizionata. I dati, ricorda il Ministero, sono quelli presentati dai microbirrifici e dagli esercenti delle piccole birrerie nazionali all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli

Dl Sostegni, al Turismo interventi per oltre 413 milioni: ecco a chi andranno gli aiuti