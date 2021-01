Covid, la protesta dei birrifici artigianali esclusi dai ristori

Diverse attività della Puglia, della Calabria e della Basilicata denunciano la situazione di grave crisi del settore in tutto il Paese, colpito più di altri, a detta dei promotori della protesta, dai vari lockdown che ci sono stati dall'inizio dell'emergenza. La richiesta principale è quella di avere un proprio codice Ateco "che identifichi e caratterizzi tale realtà produttiva italiana"

Trenta birrifici artigianali della Puglia, della Calabria e della Basilicata hanno inviato al Governo una lettera che denuncia la grave crisi in cui versa l'intero settore, non solo al Sud, ma in tutta Italia. Tra le richieste principali dei promotori della protesta ci sono quella di avere un proprio codice Ateco che "identifichi e caratterizzi tale realtà produttiva italiana" e dei "ristori e agevolazioni specificatamente dedicati ai birrifici artigianali".