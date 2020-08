Giornata internazionale della birra: tutti i tipi di birra

5/16

Nata in Bassa Sassonia, la Bock ha una gradazione alcolica robusta, ha un colore tra l'ambrato e il ramato, con aromi che vanno verso il caramello, biscotto, frutta, e culminano in un amaro leggero e in richiami erbacei da luppolo. Bock in tedesco indica il maschio delle capre. In realtà il nome di questa birra deriva dalla deformazione, da parte dei birrai bavaresi, del nome della città di origine di questa tecnica, cioè Einbeck (foto: Birrificio Italiano/Facebook)