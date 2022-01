5/10

Intanto Confindustria avverte: "Non è possibile rinviare le decisioni, serve un atto di coraggio. Serve agire in fretta come hanno già fatto i governi di Francia e Germania". "La situazione è drammatica". L'associazione degli industriali "valuta positivamente" la riunione voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti (in foto) ma insiste nel chiedere "una task force" coordinata dalla Presidenza del Consiglio, sottolineando che le proposte che ha illustrato al Mise sono da "condividere necessariamente in un tavolo interministeriale presso Palazzo Chigi"

Bollette, i rialzi dell’energia frenano le imprese