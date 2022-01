Produttori di elettricità: il rincaro non ha portato extra-profitti

La fase di deciso rialzo dei prezzi dell'energia non ha portato extra-profitti nei bilanci dei produttori di elettricità. A dirlo è stato a Sky TG24 Business Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, l'associazione di Confindustria che riunisce le aziende che generano energia elettrica in Italia. Secondo Re Rebaudengo la maggior parte del mercato è definito infatti con contratti a medio-lungo termine, a due o tre anni. In questo modo il prezzo definito negli accordi stipulati in passato è rimasto più basso rispetto al prezzo dell'elettricità all'ingrosso negli ultimi mesi (a dicembre ha toccato i 280€/MWh).

I produttori insomma respingono le accuse che arrivano dalla politica. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti aveva detto qualche giorno fa che il governo è convinto che "coloro che stanno registrando extra-profitti debbano in qualche modo contribuire alla fiscalità generale per permettere di intervenire nei confronti delle categorie più svantaggiate".

Recupera l'intera intervista a Re Rebaudengo e gli interventi degli altri ospiti di Sky TG24 Business, Alessandro Tentori (AXA IM) e Vincenzo Trani (Camera di commercio italo-russa) nel video qui sotto.